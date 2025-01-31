Визначилася суперниця Ястремської у півфіналі турніру в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) дізналась ім'я суперниці у півфіналі турніру WTA 500 в австрійському Лінці. Нею стала представниця Данії Клара Таусон (39).

В 1/4 фіналу турніру спортсменка здолала російську тенісистку Анну Блінкову з рахунком 6:4, 6:3. Зазначимо, що саме Блінкова вибила українську тенісистку Еліну Світоліну у другому колі цього турніру.

Це буде друга зустріч між Ястремською та Таусон. Вперше тенісистки зустрічались на корті у лютому 2022 року – тоді українка здолала свою суперницю.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Чвертьфінал, 31 січня

Клара Таусон (Данія) – Анна Блінкова (-) 6:4, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, після чого розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. А у чвертьфіналі українка здолала Марію Саккарі з рахунком 7:5, 6:0.