Джокович заявився на турнір ATP 500 у катарській Досі

24-разовий чемпіон турнірів серії Великого шолома сербський тенісист Новак Джокович виступить на хардовому турнірі ATP 500 у Досі (Катар), який відбудеться з 17 по 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Джокович не брав участі в змаганнях у Досі з 2019 року. Він двічі ставав переможцем турніру в столиці Катару (2016, 2017). На турнір уже заявився лідер світового рейтингу ATP італієць Яннік Сіннер, не дивлячись на апеляцію по його справі з допінгом.

Нещодавно з’явилась інформація, що сербський тенисист побореться за рекордний титул Grand Slam на турнірі у Брісбені.