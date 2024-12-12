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Чемпіон Теніс

Джокович заявився на турнір ATP 500 у катарській Досі

Микита Павлів — 12 грудня 2024, 23:30
Джокович заявився на турнір ATP 500 у катарській Досі
Новак Джокович
ATP Tour

24-разовий чемпіон турнірів серії Великого шолома сербський тенісист Новак Джокович виступить на хардовому турнірі ATP 500 у Досі (Катар), який відбудеться з 17 по 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Джокович не брав участі в змаганнях у Досі з 2019 року. Він двічі ставав переможцем турніру в столиці Катару (2016, 2017). На турнір уже заявився лідер світового рейтингу ATP італієць Яннік Сіннер, не дивлячись на апеляцію по його справі з допінгом. 

Нещодавно з’явилась інформація, що сербський тенисист побореться за рекордний титул Grand Slam на турнірі у Брісбені.

Grand Slam Новак Джокович Яннік Сіннер

Новак Джокович

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