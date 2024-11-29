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Сіннер зможе виступити на Australian Open-2025, незважаючи на апеляцію по його справі з допінгом

Олексій Погорелов — 29 листопада 2024, 22:50
Сіннер зможе виступити на Australian Open-2025, незважаючи на апеляцію по його справі з допінгом
Яннік Сіннер
APA

Янник Сіннер зможе захистити свій статус переможця Australian Open у 2025 році, оскільки апеляція на його допінг-санкцію не буде розглянута Спортивним арбітражним судом (CAS) до початку турніру в січні.

Про це повідомляє The Athletic.

У березні цього року Сіннер двічі здав позитивні аналізи на заборонений анаболічний стероїд клостебол.

Він був позбавлений рейтингових очок і призових грошей, які він отримав за перемогу на турнірі в Індіан-Веллсі. Але йому дозволили продовжити виступати.

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Але незалежний трибунал, скликаний Міжнародним агентством з тенісу (ITIA), визнав, що італієць не несе жодної провини за два провалені тести.

У той же час Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) подало апеляцію на це рішення, вимагаючи дискваліфікувати тенісиста на один-два роки.

Проте CAS опублікував свій останній список слухань, в якому справа Сіннера не значиться в переліку слухань, що відбудуться до 11 лютого.

Australian Open-2025 запланований на період з 12 по 26 січня.

Раніше у тенісі пролунав ще один допінг-скандал, цього разу пов'язаний з Ігою Швьонтек.

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