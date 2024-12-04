Джокович розпочне боротьбу за рекордний титул Grand Slam на турнірі у Брісбені

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович розпочне боротьбу за свій рекордний 25-й титул Grand Slam на турнірі Brisbane International у Австралії.

Про це повідомляє Eurosport.

Змагання пройде з 29 грудня по 5 січня на "Pat Rafter Arena" і стане останнім турніром перед Australian Open.

"Я дуже радий поновити свою австралійську кар'єру та знов виступити на цій арені. Із нетерпінням чекаю на неймовірну підтримку вболівальників та хочу зробити цей турнір незабутнім", – заявив Джокович.

Відзначимо, що на рахунку 37-річного спортсмена 24 титули Grand Slam, включаючи 10 перемог на Australian Open.

Загалом Новак виграв 99 титулів в одиночному розряді.

Раніше стало відомо, що на турнірі у Брісбені виступлять також три імениті українські тенісистки.