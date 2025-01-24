Джокович пояснив, чому знявся з півфіналу Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович (7) детально розповів, що причиною своєї відмови від участі у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії проти Александра Звєрєва (2) стала травма м'яза.

На післяматчевій пресконференції серб зазначив, що зробив усе можливе, щоб бути готовим до гри, але біль став нестерпним:

"Я не бив по м'ячу з моменту гри проти Алькараса. Спробував потренуватися лише за годину до сьогоднішнього матчу. Я приймав медикаменти, використовував бандаж і проходив фізіотерапію. Все це допомогло до певної міри, але наприкінці першого сету біль став сильнішим, і я просто не міг із цим впоратися".

Джокович також зізнався, що навіть у разі перемоги у першому сеті не був упевнений, чи зможе продовжувати гру.

"Можливо, я б спробував грати ще кілька геймів, але навіть тоді це був би дуже важкий бій для мене".

Новак нагадав, що у 2021 році мав схожу травму, але тоді зміг виграти титул:

"Цього разу ситуація інша. Я зробив усе, що міг у найкоротші терміни, але цього виявилося недостатньо".

В іншому півфінальному поєдинку Яннік Сіннер (1) зустрінеться із Беном Шелтоном (20).

Джокович переграв Карлоса Алькараса (3) в 1/4 фіналу (4:6, 6:4, 6:3, 6:4).