Визначилися перші півфіналісти Australian Open-2025

У вівторок, 21 січня, відбулися перші чвертьфінальні матчі чоловічої сітки одиночного розряду Australian Open-2025.

У першому матчі зійшлися друга ракетка світу Александр Звєрєв (Німеччина) та одинадцята ракетка світу Томмі Пол (США). Впевнену перемогу очікувано здобув німець.

Поєдинок тривав 3 години 32 хвилини та завершився з рахунком 7:6(1), 7:6(0), 2:6, 6:1. Що цікаво, Звєрєв допустив більше подвійних помилок (5 проти 2) та виконав менше подач навиліт (7 проти 9).

Потім відбулася зустріч між Карлосом Алькарасом (3, Іспанія) та Новаком Джоковичем (7, Сербія), в якому серб у чотирьох сетах переграв свого опонента. Це була його п'ята перемога в очних зустрічах, в іспанця – чотири.

Таким чином визначилася перша півфінальна пара: Новак Джокович зіграє проти Александра Звєрєва.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/8 фіналу, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

Александр Звєрєв (Німеччина) – Томмі Пол (США) 7:6(1), 7:6(0), 2:6, 6:1

Новак Джокович (Сербія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Нагадаємо, раніше Гаель Монфіс відмовився продовжувати боротьбу проти Шелтона через втому та достроково завершив поєдинок.

Раніше визначилась перша півфінальна пара Australian Open серед жінок. В іншому півфінальному матчі може опинитися друга ракетка України Еліна Світоліна. Для цього українка має обіграти Медісон Кіз у межах 1/4 фіналу турніру. Цей поєдинок пройде в ніч на 22 січня.