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Напарниця Серени Вільямс підтвердила повернення легендарної американки в теніс

Олег Дідух — 4 червня 2026, 16:18
Напарниця Серени Вільямс підтвердила повернення легендарної американки в теніс
Серена Вільямс
Getty Images

19-річна канадська тенісистка Вікторія Мбоко підтвердила, що виступить на трав'яному турнірі WTA у Queen's Club у парі з легендарною Сереною Вільямс.

Відповідний пост зі спільною фотографією з Вільямс Мбоко опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Королева повернулася. Для мене честь цього тижня ділити корт із однією з найкращих спортсменок у історії. Ще з більшим нетерпінням чекаю на можливість зіграти в парному розряді разом", – написала Мбоко.

Свій останній матч у турі Вільямс зіграла на US Open-2022. Протягом останніх місяців з'являлося все більше чуток про її можливе повернення. У січні Серена заявила, що не відкидає свого повернення в спорт.

На Queen's Club-2026 Вільямс із Мбоко отримали вайлд-кард. Турнір пройде з 8 до 14 червня.

Серена Вільямс Вікторія Мбоко

Серена Вільямс

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