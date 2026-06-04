Напарниця Серени Вільямс підтвердила повернення легендарної американки в теніс

19-річна канадська тенісистка Вікторія Мбоко підтвердила, що виступить на трав'яному турнірі WTA у Queen's Club у парі з легендарною Сереною Вільямс.

Відповідний пост зі спільною фотографією з Вільямс Мбоко опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Королева повернулася. Для мене честь цього тижня ділити корт із однією з найкращих спортсменок у історії. Ще з більшим нетерпінням чекаю на можливість зіграти в парному розряді разом", – написала Мбоко.

Свій останній матч у турі Вільямс зіграла на US Open-2022. Протягом останніх місяців з'являлося все більше чуток про її можливе повернення. У січні Серена заявила, що не відкидає свого повернення в спорт.

На Queen's Club-2026 Вільямс із Мбоко отримали вайлд-кард. Турнір пройде з 8 до 14 червня.