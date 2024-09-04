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Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024

Андрій Яросименко — 4 вересня, 07:05
Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024.

Матч відбудеться сьогодні, 4 вересня, початок — о 22:00 за київським часом.

Після перемоги над російсько-казахстанським дуетом Іріна Хромачева/Анна Даніліна, пара українки та латвійки пройшла у свій четвертий спільний півфінал на мейджор турнірах. Також це перша 1/2 фіналу на Відкритому чемпіонаті США, донині, їхнім найкращим результатом був чвертьфінал.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
1/2 фіналу, 4 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Чан Хао-Чін (Тайвань) / Вероніка Кудерметова (-)

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

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Людмила Кіченок

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