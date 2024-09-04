Кіченок та Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у півфіналі парного розряду US Open-2024.

Матч відбудеться сьогодні, 4 вересня, початок — о 22:00 за київським часом.

Після перемоги над російсько-казахстанським дуетом Іріна Хромачева/Анна Даніліна, пара українки та латвійки пройшла у свій четвертий спільний півфінал на мейджор турнірах. Також це перша 1/2 фіналу на Відкритому чемпіонаті США, донині, їхнім найкращим результатом був чвертьфінал.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

1/2 фіналу, 4 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Чан Хао-Чін (Тайвань) / Вероніка Кудерметова (-)

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі змішаного розряду. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.