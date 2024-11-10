Снігур програла у фіналі турніру в Німеччині

22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (158) програла представниці Швейцарії Сузан Бандеккі (276) у фіналі турніру ITF W75 в Ісманінгу.

Матч тривав 2 години 30 хвилин й завершився з рахунком 7:6(8), 2:6, 5:7.

У третьому сеті Снігур відігралася з рахунку 2:4 і мала матчбол у десятому геймі, ведучи 5:4, але програла три гейми поспіль.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning

Ісманінг, Німеччина

Призовий фонд – $60000

Фінал, 10 листопада

Дар'я Снігур (Україна) – Сузан Бандеккі (Швейцарія) 7:6, 2:6, 5:7

В попередніх раундах Снігур переграла Лару Шмідт (549), Антонію Шмідт (454) та Маріеллу Тамм (1001).

Українка провела четвертий фінал цього року і зазнала другої поразки. У квітні Дарія стала чемпіонкою на турнірі ITF W50 у Кальві, а у травні виграла трофей на турнірі ITF W50 у Лопоті.

Загалом, для Снігур це був 16 фінал у кар'єрі. На рахунку українки десять титулів.