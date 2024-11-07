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Снігур обіграла ще одну суперницю із прізвищем Шмідт на турнірі в Німеччині

Володимир Клепач — 7 листопада 2024, 14:59
Снігур обіграла ще одну суперницю із прізвищем Шмідт на турнірі в Німеччині
Getty Images

22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Антонію Шмідт (454) у другому колі основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.

Матч тривав 51 хвилину й завершився з рахунком 6:1, 6:1. Друга сіяна українка виконала 2 ейси і не припустилась подвійних помилок. У Шмідт було 3 ейси і 4 подвійних. Українка використала 5 із 11 брейк-пойнтів, суперниця – 0 з 1.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning
Ісманінг, Німеччина, килим
Призовий фонд – $60000
Друге коло, 7 листопада

Дарія Снігур (Україна) – Антонія Шмідт (Німеччина) 6:1, 6:1

У наступному матчі Снігур зіграє проти переможниці німецького протистояння Маріелла Тамм (1001) – Настасья Шунк (305).

В попередньому раунді Снігур легко переграла Лару Шмідт (549).

Дарія Снігур

Дарія Снігур

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