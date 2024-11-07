Снігур обіграла ще одну суперницю із прізвищем Шмідт на турнірі в Німеччині

22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Антонію Шмідт (454) у другому колі основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.

Матч тривав 51 хвилину й завершився з рахунком 6:1, 6:1. Друга сіяна українка виконала 2 ейси і не припустилась подвійних помилок. У Шмідт було 3 ейси і 4 подвійних. Українка використала 5 із 11 брейк-пойнтів, суперниця – 0 з 1.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning

Ісманінг, Німеччина, килим

Призовий фонд – $60000

Друге коло, 7 листопада

Дарія Снігур (Україна) – Антонія Шмідт (Німеччина) 6:1, 6:1

У наступному матчі Снігур зіграє проти переможниці німецького протистояння Маріелла Тамм (1001) – Настасья Шунк (305).

В попередньому раунді Снігур легко переграла Лару Шмідт (549).