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Снігур за 58 хвилин здолала німкеню на турнірі ITF у Ісманінгу

Володимир Клепач — 5 листопада 2024, 17:34
Снігур за 58 хвилин здолала німкеню на турнірі ITF у Ісманінгу
Getty Images

22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Лару Шмідт (549) у першому колі основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.

Матч тривав 58 хвилин й завершився з рахунком 6:1, 6:3. Друга сіяна українка виконала 3 ейси і припустилась 3 подвійних помилок. У Шмідт, що стартувала у кваліфікації, був один ейс і дві подвійних. Українка використала 5 із 8 брейк-пойнтів, суперниця – 1 з 3.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning
Ісманінг, Німеччина, килим
Призовий фонд – $60000
Перше коло, 5 листопада

Дарія Снігур (Україна) – Лара Шмідт (Німеччина) 6:1, 6:3

У наступному матчі Снігур зіграє проти переможниці німецького протистояння Валентина Штайнер (1159) – Антонія Шмідт (454).

Відзначимо, що 17-річна Вероніка Подрез розгромила тенісистку з топ-200 у першому раунді турніру в Люксембурзі.

Дарина Снігур

Дарина Снігур

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