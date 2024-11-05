Снігур за 58 хвилин здолала німкеню на турнірі ITF у Ісманінгу

22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Лару Шмідт (549) у першому колі основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.

Матч тривав 58 хвилин й завершився з рахунком 6:1, 6:3. Друга сіяна українка виконала 3 ейси і припустилась 3 подвійних помилок. У Шмідт, що стартувала у кваліфікації, був один ейс і дві подвійних. Українка використала 5 із 8 брейк-пойнтів, суперниця – 1 з 3.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning

Ісманінг, Німеччина, килим

Призовий фонд – $60000

Перше коло, 5 листопада

Дарія Снігур (Україна) – Лара Шмідт (Німеччина) 6:1, 6:3

У наступному матчі Снігур зіграє проти переможниці німецького протистояння Валентина Штайнер (1159) – Антонія Шмідт (454).

Відзначимо, що 17-річна Вероніка Подрез розгромила тенісистку з топ-200 у першому раунді турніру в Люксембурзі.