Снігур за 58 хвилин здолала німкеню на турнірі ITF у Ісманінгу
22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Лару Шмідт (549) у першому колі основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.
Матч тривав 58 хвилин й завершився з рахунком 6:1, 6:3. Друга сіяна українка виконала 3 ейси і припустилась 3 подвійних помилок. У Шмідт, що стартувала у кваліфікації, був один ейс і дві подвійних. Українка використала 5 із 8 брейк-пойнтів, суперниця – 1 з 3.
Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning
Ісманінг, Німеччина, килим
Призовий фонд – $60000
Перше коло, 5 листопада
Дарія Снігур (Україна) – Лара Шмідт (Німеччина) 6:1, 6:3
У наступному матчі Снігур зіграє проти переможниці німецького протистояння Валентина Штайнер (1159) – Антонія Шмідт (454).
Відзначимо, що 17-річна Вероніка Подрез розгромила тенісистку з топ-200 у першому раунді турніру в Люксембурзі.