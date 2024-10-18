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Снігур поступилась у чвертьфіналі турніру у Великій Британії

Олександр Булава — 18 жовтня, 16:22
Снігур поступилась у чвертьфіналі турніру у Великій Британії
Дар'я Снігур
Getty Images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (119) поступилась швейцарці Сімоні Вальтерт (214) у третьому колі хардового турніру ITF W100 в Шрусбері.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Це була п'ята очна зустріч тенісисток та друга поразка українки.

ITF W100 – Shrewsbury
Шрусбері, Велика Британія
Хард
Призовий фонд – $100,000
Третє коло, 18 жовтня

Сімоні Вальтерт (Швейцарія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, українка на старті турніру за 49 хвилин обіграла британку Еллу Макдональд 6:0, 6:1, а у другому колі розібралась з Амарні Бенкс 6:4,7:5.

Напередодні повідомлялося, що українка Олександра Олійникова (307) вийшла до 1/2 фіналу ґрунтового турніру ITF W35 в Іракліоні, Греція.

Дарина Снігур

Дарина Снігур

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