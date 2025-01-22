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Відомо, скільки заробили українські тенісистки на Australian Open 2025

Володимир Клепач — 22 січня 2025, 20:02
Відомо, скільки заробили українські тенісистки на Australian Open 2025
Еліна Світоліна
Getty Images

Українські тенісистки заробили 1 858 000 австралійських доларів під час виступів на Australian Open, що дорівнює приблизно 1,2 мільйона доларів США.

Найбільша сума призових на рахунку Еліни Світоліної – 665 000 австралійських доларів (за вихід до 1/4 фіналу основної сітки одиночного розряду).

Марта Костюк заробила 361 000 австралійських доларів (290 000 за третє коло одиночного розряду + 71 000 за 1/4 фіналу парного турніру). Даяна Ястремська за 3 коло одиночного розряду отримає 290 000 австралійських доларів, Ангеліна Калініна – 161 000 австралійських доларів (132 000 за 1 коло одиночного турніру + 29 000 за 2 коло парного).

Юлія Стародубцева і Дарина Снігур отримаються по 132 000 австралійських доларів за участь у 1 колі основної сітки. Надія і Людмила Кіченок за вихід до 3 коло парного розряду заробили по 41 000 австралійських доларів. Анастасія Соболєва повинна отримати 35 000 австралійських доларів за участь у першому колі кваліфікації.

Варто зазначити, що суми призових, які отримують тенісисти, бутуть зменшені через податкові відрахування. Точна ставка податку може варіюватися, але буде складати близько однієї третини від загальної суми.

Дарина Снігур Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Юлія Стародубцева призові

Дарина Снігур

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