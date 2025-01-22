Відомо, скільки заробили українські тенісистки на Australian Open 2025

Українські тенісистки заробили 1 858 000 австралійських доларів під час виступів на Australian Open, що дорівнює приблизно 1,2 мільйона доларів США.

Найбільша сума призових на рахунку Еліни Світоліної – 665 000 австралійських доларів (за вихід до 1/4 фіналу основної сітки одиночного розряду).

Марта Костюк заробила 361 000 австралійських доларів (290 000 за третє коло одиночного розряду + 71 000 за 1/4 фіналу парного турніру). Даяна Ястремська за 3 коло одиночного розряду отримає 290 000 австралійських доларів, Ангеліна Калініна – 161 000 австралійських доларів (132 000 за 1 коло одиночного турніру + 29 000 за 2 коло парного).

Юлія Стародубцева і Дарина Снігур отримаються по 132 000 австралійських доларів за участь у 1 колі основної сітки. Надія і Людмила Кіченок за вихід до 3 коло парного розряду заробили по 41 000 австралійських доларів. Анастасія Соболєва повинна отримати 35 000 австралійських доларів за участь у першому колі кваліфікації.

Варто зазначити, що суми призових, які отримують тенісисти, бутуть зменшені через податкові відрахування. Точна ставка податку може варіюватися, але буде складати близько однієї третини від загальної суми.