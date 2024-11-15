Снігур не змогла дограти чвертьфінальний матч турніру в Португалії

22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (141) поступилась Франчесці Курмі (417) у третьому колі турніру ITF W50 у Фуншалі, Португалія.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка відмовилась продовжувати поєдинок у другому сеті за рахунку 2:3. Причини такого рішення наразі невідомі.

Зазначимо, що на старті турніру українка розгромила Франку Діаш з Португалії (6:0, 6:2), а у другому колі розібралась з "нейтральною" Катериною Яшиною.

Madeira Ladies Open 2024 – ITF W50 Funchal

Фунчал, Португалія

Призовий фонд – $40000

1/4 фіналу, 15 листопада

Франческа Курмі (Італія) – Дар'я Снігур (Україна) 7:5, 3:2 – відмова Снігур

Напередодні Снігур поступилась представниці Швейцарії Сузан Бандеккв у фіналі турніру ITF W75 в Ісманінгу.