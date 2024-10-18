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Олійникова вийшла до півфіналу на турнірі ITF W35 у Греції

Володимир Клепач — 18 жовтня, 13:45
Олійникова вийшла до півфіналу на турнірі ITF W35 у Греції
Олександра Олійникова
ITF

Українська тенісистка Олександра Олійникова (307) вийшла до 1/2 фіналу грунтового турніру ITF W35 в Іракліоні, Греція.

В матчі 1/4 фіналу 23-річна українка, яка отримала 5 номер посіву, переграла четверту сіяну румунку Крістіну Діну (266).

Матч тривав 2 години 45 хвилин і закінчився із рахунком 4:6, 6:2, 6:2. Тенісистки не записали до свого активу ейсів, румунка припустилась 3 подвійних помилок, українка – однієї. Олійникова реалізувала 8 із 15 брейк-пойнтів, її суперниця – 5 з 6.

ITF W35 – Heraklion
Іракліон, Греція, Грунт
Призовий фонд – $25000
1/4 фіналу, 18 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Крістіна Діну (Румунія) – 4:6, 6:2, 6:2

Наступною суперницею українки буде перша сіяна "нейтральна" тенісистка Єкатєрина Макарова (173). У 2024 році Олександра виграла титул такої категорії на змаганнях у Кьоге, Данія.

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