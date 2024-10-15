Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Великій Британії

Українська тенісистка Дар'я Снігур (119) обіграла британку Еллу Макдональд (441) у першому колі хардового турнірі ITF W100 в Шрусбері.

Матч тривав 49 хвилин та завершився з рахунком 6:0, 6:1. Українка 1 раз подала навиліт та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

ITF W100 – Shrewsbury

Шрусбері, Велика Британія

Хард

Призовий фонд – $100,000

Перше коло, 15 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Елла Макдональд (Велика Британія) 6:0, 6:1

Напередодні Снігур поступилась росіянці Аліні Чараєвій на турнірі ITF W100 в Корнелья-де-Льобрегат.