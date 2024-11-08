Снігур вийшла до півфіналу на турнірі в Німеччині
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22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Маріелла Тамм (1001) у 1/4 фіналу основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.
Матч тривав 1 годину 22 хвилини й завершився з рахунком 7:6(4), 6:2. Друга сіяна українка припустилась 6 подвійних помилок. У Маріелли було 3 ейси і 3 подвійних. Українка використала 4 із 6 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 6.
Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning
Ісманінг, Німеччина, килим
Призовий фонд – $60000
1/4 фіналу, 8 листопада
Дарія Снігур (Україна) – Маріелла Тамм (Німеччина) 7:6(4), 6:2
У наступному матчі Снігур зіграє проти ще однієї німкені Анни-Лєна Фрідзам (499).
В попередніх раундах Снігур легко переграла Лару Шмідт (549) і Антонію Шмідт (454).