Снігур вийшла до півфіналу на турнірі в Німеччині

22-річна українська тенісистка Дарія Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Маріелла Тамм (1001) у 1/4 фіналу основної сітки турніру ITF W75 у Ісманінгу.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини й завершився з рахунком 7:6(4), 6:2. Друга сіяна українка припустилась 6 подвійних помилок. У Маріелли було 3 ейси і 3 подвійних. Українка використала 4 із 6 брейк-пойнтів, суперниця – 2 з 6.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning

Ісманінг, Німеччина, килим

Призовий фонд – $60000

1/4 фіналу, 8 листопада

Дарія Снігур (Україна) – Маріелла Тамм (Німеччина) 7:6(4), 6:2

У наступному матчі Снігур зіграє проти ще однієї німкені Анни-Лєна Фрідзам (499).

В попередніх раундах Снігур легко переграла Лару Шмідт (549) і Антонію Шмідт (454).