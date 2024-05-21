Снігур подолала перший раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) перемогла грекиню Деспіну Папаміхаїл (235) у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:2. Особливо складним видався перший сет, в якому українка не використала 4 сет-поїнти, проте все-таки змогла взяти гору над Деспіною.

Загалом, Снігур один раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд - $24,961,000

Кваліфікація, перше коло

21 травня

Дар'я Снігур (Україна) — Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:5, 6:2



