Снігур подолала перший раунд кваліфікації Ролан Гаррос
Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) перемогла грекиню Деспіну Папаміхаїл (235) у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:2. Особливо складним видався перший сет, в якому українка не використала 4 сет-поїнти, проте все-таки змогла взяти гору над Деспіною.
Загалом, Снігур один раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
21 травня
Кваліфікація, перше коло
21 травня
Дар'я Снігур (Україна) — Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:5, 6:2
Нагадаємо, українець Віталій Сачко не зміг подолати перший раунд турніру. Також, на старті змагання невдачі зазнала Катерина Байндль.