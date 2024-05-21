Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур подолала перший раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 21 травня, 16:07
Снігур подолала перший раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) перемогла грекиню Деспіну Папаміхаїл (235) у першому раунді кваліфікації Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:2. Особливо складним видався перший сет, в якому українка не використала 4 сет-поїнти, проте все-таки змогла взяти гору над Деспіною.

Загалом, Снігур один раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд - $24,961,000
Кваліфікація, перше коло
21 травня

Дар'я Снігур (Україна) — Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:5, 6:2

Нагадаємо, українець Віталій Сачко не зміг подолати перший раунд турніру. Також, на старті змагання невдачі зазнала Катерина Байндль.

Дарія Снігур

Дарія Снігур

Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Снігур перемогла росіянку в півфіналі турніру в Лопоті
Снігур вийшла до 1/2 фіналу турніру в Лопоті
Снігур перемогла росіянку в першому раунді турніру в Грузії
Снігур із боями вийшла до фіналу турніру в Кальві

Останні новини