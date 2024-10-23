Снігур програла в першому колі 100-тисячника ITF в Іспанії

Українська тенісистка Дар'я Снігур (126) поступилась іспанці Андреа Лазаро Гарсії (247) в матчі першого кола на хардовому турнірі ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 7:5 на користь іспанки. Ейсів у цьому поєдинку не було, Снігур припустилась 7 подвійних помилок, у суперниці була одна. Українка реалізувала 6 із 8 брейк-пойнтів, опонентка – 8 з 10.

ITF W100 – Les Franqueses del Valles (Barcelona)

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд – $100000

Перше коло, 23 жовтня

Андреа Лазаро Гарсія (Іспанія) – Дар'я Снігур (Україна, 3) 6:3, 7:5

Минулого тижня Снігур зіграла на турнірі аналогічної категорії у Великій Британії, де дійшла до 1/4 фіналу. Перед тим вона також програла в першому раунді 100-тисячника в Іспанії.