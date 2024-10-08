Снігур поступилась росіянці на турнірі в Іспанії

Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) невдало стартувала на хардовому турнірі ITF W100 в Корнелья-де-Льобрегат, Іспанія.

В матчі першого раунду восьма сіяна українка поступилась "нейтральній" тенісистці Аліні Чараєвій (238), яка стартувала в кваліфікації.

Матч продовжувався 1 годину 43 хвилини. Українка виконала одну подачу навиліт, а також припустилась 5 подвійних помилок, у її суперниці не було ейсів 3 подвійних. Українка реалізувала 3 з 5 брейкпойнтів, її суперниця – 5 з 7.

ITF W100 – Women's TEC CUP

Корнелья-де-Льобрегат, Іспанія, Хард

Призовий фонд – $100,000

Перше коло, 8 жовтня

Аліна Чараєва (-) – Дар'я Снігур (Україна) 7:6(7), 6:2

Снігур вийшла на корт вперше за два тижні. В середині вересня вона дійшла до 1/4 фаналу на турнірі аналогічної категорії в Португалії.