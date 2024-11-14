Снігур розгромила нейтральну тенісистку та вийшла до 1/4 фіналу турніру в Португалії

22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (141) переграла "нейтральну" Катерину Яшину (476) в другому турі турніру ITF W50 у Фуншалі, Португалія.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин й завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Снігур у першому сеті оформила три брейки, програвши лише один свій гейм, а в другому сеті їй вдалося взяти ще дві подачі суперниці.

Зазначимо, що на старті турніру українка розгромила Франку Діаш з Португалії (6:0, 6:2).

Madeira Ladies Open 2024 – ITF W50 Funchal

Фунчал, Португалія

Призовий фонд – $40000

Другий раунд, 14 листопада

Дар'я Снігур (Україна) – Катерина Яшина (..) 6:2, 6:3

У чвертьфіналі Снігур зіграє проти переможниці протистояння між Франческою Курмі (Італія, 417) та Ясмін Мансурі (Франція, 322).