Снігур розгромила нейтральну тенісистку та вийшла до 1/4 фіналу турніру в Португалії
Дар'я Снігур
BTU
22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (141) переграла "нейтральну" Катерину Яшину (476) в другому турі турніру ITF W50 у Фуншалі, Португалія.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин й завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Снігур у першому сеті оформила три брейки, програвши лише один свій гейм, а в другому сеті їй вдалося взяти ще дві подачі суперниці.
Зазначимо, що на старті турніру українка розгромила Франку Діаш з Португалії (6:0, 6:2).
Madeira Ladies Open 2024 – ITF W50 Funchal
Фунчал, Португалія
Призовий фонд – $40000
Другий раунд, 14 листопада
Дар'я Снігур (Україна) – Катерина Яшина (..) 6:2, 6:3
У чвертьфіналі Снігур зіграє проти переможниці протистояння між Франческою Курмі (Італія, 417) та Ясмін Мансурі (Франція, 322).