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Рейтинг WTA. Світоліна і Стародубцева втратили позиції

Володимир Клепач — 4 листопада, 10:17
Рейтинг WTA. Світоліна і Стародубцева втратили позиції
Марта Костюк
Getty Images

Сьогодні, 4 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію. Еліна Світоліна опустилась на одну стрічку, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко залишились на своїх місцях. Трохи піднялися Анастасія Соболєва і Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур втратили позиції.

Першою ракеткою світу досі є Аріна Сабалєнка, вона випереджує Ігу Швьонтек. У десятці найкращих за тиждень змін не сталося.

Рейтинг WTA

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9016 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7970

3. Коко Гофф (США) – 5230

4 (6). Жасмін Паоліні – 5144

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4971

6 (4). Джесіка Пегула (США) – 4705

7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4540

8. Емма Наварро (США) – 3664

9. Дарья Касаткіна (-) – 3368

10 (11). Даніель Коллінс (США) – 3176

...

18. Марта Костюк – 2493

27 (26). Еліна Світоліна – 1871

33. Даяна Ястремська – 1612

57. Ангеліна Калініна – 1030

97 (92). Юлія Стародубцева – 790

122. Леся Цуренко – 600

158 (126). Дар’я Снігур – 486

220 (221). Анастасія Соболєва – 328

229 (233). Катаріна Завацька – 315

Минулого тижня українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала фіналісткою парного розряду на турнірі ITF W15 у Тебю, Швеція.

Ангеліна Калініна Дарина Снігур Катаріна Завацька Марта Костюк Рейтинг WTA Аріна Сабаленко Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Леся Цуренко Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева

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