Рейтинг WTA. Світоліна і Стародубцева втратили позиції
Сьогодні, 4 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію. Еліна Світоліна опустилась на одну стрічку, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко залишились на своїх місцях. Трохи піднялися Анастасія Соболєва і Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева і Дарія Снігур втратили позиції.
Першою ракеткою світу досі є Аріна Сабалєнка, вона випереджує Ігу Швьонтек. У десятці найкращих за тиждень змін не сталося.
Рейтинг WTA
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9016 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7970
3. Коко Гофф (США) – 5230
4 (6). Жасмін Паоліні – 5144
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4971
6 (4). Джесіка Пегула (США) – 4705
7. Чжен Ціньвень (Китай) – 4540
8. Емма Наварро (США) – 3664
9. Дарья Касаткіна (-) – 3368
10 (11). Даніель Коллінс (США) – 3176
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18. Марта Костюк – 2493
27 (26). Еліна Світоліна – 1871
33. Даяна Ястремська – 1612
57. Ангеліна Калініна – 1030
97 (92). Юлія Стародубцева – 790
122. Леся Цуренко – 600
158 (126). Дар’я Снігур – 486
220 (221). Анастасія Соболєва – 328
229 (233). Катаріна Завацька – 315
Минулого тижня українська тенісистка Дар'я Єсипчук стала фіналісткою парного розряду на турнірі ITF W15 у Тебю, Швеція.