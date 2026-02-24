Українська правда
Кривдниця Світоліної знялась із турніру в Остіні, де є чинною чемпіонкою

Софія Кулай — 24 лютого 2026, 19:39
Джессіка Пегула
Getty Images

П'ята ракетка світу Джессіка Пегула знялась із турніру WTA 250 в Остіні (США) через травму лівого коліна.

Про це повідомляє Tennis Now.

Американську тенісистку в основній сітці змагань замінить "лакі лузер" Юань Юе з Китаю.

Сьогодні, 24 лютого, Пегула повинна була зіграти проти Ребекки Шрамкової зі Словаччини у рамках 1/16 фіналу турніру в Остіні.

Американка є чинною чемпіонкою турніру в Остіні. У 2025 році Пегула переграла у фіналі землячку Маккартні Кесслер (7:5, 6:2). Це був сьомий виграний титул у кар'єрі Джессіки.

Нагадаємо, що саме Джессіка нещодавно стала переможницею "тисячника" у Дубаї, де у фінальному матчі у двох сетах "закрила" першу ракетку України Еліну Світоліну (6:2, 6:4).

