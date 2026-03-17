Світоліна: Моя місія – бути однією зі спортивних зірок України
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна перед стартом турніру в Маямі відповіла на запитання фанатів в інтерв'ю для WTA.
Відповідним відео поділився офіційний акаунт Жіночої тенісної асоціації в соцмережі Х.
"Для мене це справжня місія – бути однією зі спортивних зірок моєї країни, популяризувати спорт у світі та в самій Україні. Я намагаюся дати молодому поколінню можливість насолоджуватися не тільки тенісом, а й іншими видами спорту.
І, звичайно, дуже важливо, щоб молоді люди бачили, що стати світовою спортивною зіркою – це реально", – сказала Еліна.
Тенісистка поділилася, що сім'я мотивує її продовжувати виступи на професійному рівні.
"Вони мотивують мене рухатися далі, підтримують і допомагають ставити цілі. Для мене дуже важливі моменти, коли ми разом, незалежно від того, виграю я чи програю. Усе це про шлях, про те, як ми долаємо труднощі разом, а потім знову рухаємося вперед і намагаємося виграти наступного разу".
Світоліна дала поради людям, які хочуть почати грати в теніс.
"Отримуйте задоволення від тренувань, бо знадобиться час, щоб освоїти різні аспекти тенісу. Важливо знайти людей, з якими вам буде приємно грати та проводити час. Будьте терплячі та намагайтеся знайти тих, хто пройде цей шлях разом із вами".
Нагадаємо, що поточного тижня Еліна Світоліна почне виступи на "тисячнику" в Маямі. Одеситка стартуватиме з другого кола змагань, її перша суперниця визначиться пізніше.