Раз на рік і палка стріляє, б***ь: Сабалєнка потрапила у гучний скандал після розгрому від Рибакіної
Скріншот
Фінал Підсумкового турніру WTA-2025 у Ер-Ріяді завершився не лише тріумфом казахстанки Єлени Рибакіної, а й новим скандалом за участю Аріни Сабалєнки.
Після поразки у двох сетах (3:6, 6:7 (0:7)) білоруська тенісистка не витримала емоцій. Сівши на лаву поряд зі своєю командою, Сабалєнка заплакала й вигукнула:
"Раз на рік і палка стріляє, б***ь".
Цей момент потрапив у прямий ефір і миттєво розлетівся соцмережами, викликавши хвилю обговорень і критики.
Зазначимо, що після матчу стався ще один скандал. Казахська спортсменка категорично відмовилася від спільного фото з генеральною директоркою WTA Порше Арчер. Все через давній конфлікт із дискваліфікацією тренера.