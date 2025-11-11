Раз на рік і палка стріляє, б***ь: Сабалєнка потрапила у гучний скандал після розгрому від Рибакіної

Фінал Підсумкового турніру WTA-2025 у Ер-Ріяді завершився не лише тріумфом казахстанки Єлени Рибакіної, а й новим скандалом за участю Аріни Сабалєнки.

Після поразки у двох сетах (3:6, 6:7 (0:7)) білоруська тенісистка не витримала емоцій. Сівши на лаву поряд зі своєю командою, Сабалєнка заплакала й вигукнула:

"Раз на рік і палка стріляє, б***ь".

Not cool, Aryna Sabalenka. Not cool.



After losing to Elena Rybakina in Riyadh, Sabalenka used a Russian saying: "Once a year even a stick shoots." pic.twitter.com/maJL64tTua — rybafan (@rybafan) November 9, 2025

Цей момент потрапив у прямий ефір і миттєво розлетівся соцмережами, викликавши хвилю обговорень і критики.

Зазначимо, що після матчу стався ще один скандал. Казахська спортсменка категорично відмовилася від спільного фото з генеральною директоркою WTA Порше Арчер. Все через давній конфлікт із дискваліфікацією тренера.