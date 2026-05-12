Скандал у Мілані: колишня зірка клубу влаштовував таємні вечірки для футболістів із повіями та звеселяючим газом
В Італії набирає обертів черговий гучний скандал навколо футболістів Мілан. Відомий італійський папараці та медійна персона Фабріціо Корона опублікував фото та відео, на яких, за його словами, колишні гравці клубу беруть участь у закритих вечірках.
У своїх заявах Корона стверджує, що одним із організаторів таких зустрічей нібито був Тео Ернандес. За словами блогера, француз навіть придбав окремий мікроавтобус для перевезення гостей приватних заходів.
Також у публікаціях Корони згадуються Саму Кастільєхо, Хакан Чалханоглу, Браїм Діас, Джанлуїджі Доннарумма, Сандро Тоналі, Златан Ібрагімович та Рафаел Леау.
За словами Корони, на вечірках учасники нібито вживали так званий "звеселяючий газ". Також він заявив, що деякі футболісти продовжували розваги навіть напередодні матчів.
Наразі жоден із футболістів офіційно не прокоментував звинувачення, а історія активно обговорюється в італійських соцмережах та спортивних медіа.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що правоохоронні органи Італії розкрили організацію, яка надавала зіркам Серії А та Формули-1 пакет послуг, до якого входили ескорт, звеселяючий газ та багато іншого.
Згодом вінгер Мілана Рафаел Леау виступив із заявою, у якій заперечує свою причетність до справи щодо надання ескорт-послуг зірковим спортсменам.