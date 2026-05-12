В Австралії місцевий клуб подарував футболістці вібратор та плітку в якості нагороди за матч

Австралійський жіночий футбольний клуб Гемілтон Адзуррі несподівано опинився у центрі уваги соцмереж після одного фото, яке швидко стало вірусним.

Команда опублікувала знімок футболістки Сем Бествік, яку визнали найкращою гравчинею матчу. Однак увагу користувачів привернула не сама спортсменка, а предмети, які опинилися поруч на фото.

Як згодом пояснили місцеві медіа, незвичний подарунок пов'язаний із новим спонсором клубу – місцевим магазином для дорослих Confessions Boutique.

За інформацією Newcastle Herald, футболістки шляхом голосування самостійно обирають подарунки для найкращої гравчині матчу серед продукції партнерів команди.

Після хвилі обговорень та реакції користувачів клубу довелося видалити фото із соцмереж. Водночас у Confessions Boutique лише подякували команді за неочікувану світову увагу та додаткову рекламу.

Історія швидко розлетілася спортивними пабліками та соцмережами, а маловідомий клуб із Австралії за кілька днів отримав популярність далеко за межами країни.

