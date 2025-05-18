Нагримала на фанатів і закликала стулитися: Сабалєнка зганьбилася під час матчу в Римі

На турнірі WTA 1000 в Римі, окрім сенсаційного результату, вболівальники стали свідками ще одного скандального моменту за участі Аріни Сабалєнки.

У чвертьфіналі білоруска неочікувано поступилася китаянці Чжен Ціньвень. Матч тривав лише 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь представниці Китаю.

Поразка Сабалєнки, яка вважалася фавориткою, стала справжнім шоком для глядачів. Але не менш резонансним став її конфлікт із фанатами просто під час гри.

На відео, яке стрімко поширюється у соцмережах, видно, як Аріна вступає в словесну перепалку з трибунами. Після репліки вболівальника "Почни вже грати!", тенісистка не витримала й відповіла в агресивній манері: "Стули рота!" – чим тільки підлила олії у вогонь.

Нагадаємо, напередодні інша "нейтральна" тенісистка Міра Андрєєва потрапила у гучний скандал, пославши прямим текстом свою тренеру під час матчу.