Кричить навіть на моїх ударах: суперниця звинуватила Сабалєнку у нечесній грі на Ролан Гаррос
Чжен Ціньвень
Китайська тенісистка Чжен Ціньвень після чвертьфінального матчу на Ролан Гаррос поскаржилася на поведінку білоруски Аріни Сабалєнки.
За словами сьомої ракетки світу, "нейтральна" тенісистка збивала її своїми криками на корті.
"Як ти можеш кричати, коли б'єш по м'ячу, але все одно кричиш, коли я б'ю по м'ячу? Це заважає. Я могла б зіграти краще, але нам потрібно змінити правила. Якщо ні, то добре. Я кричатиму, коли вона влучить, наступного разу, коли ми гратимемо", – наводить слова Цінвень пісял матчу TENNISCentel.
Нагадаємо, у чвертьфінальному поєдинку на Ролан Гаррос Сабалєнка здобула впевнену перемогу над Ціньвень (7:6(3), 6:3).
У наступному раунді скандальна білоруска зіграє із кривдницею Еліни Світоліної – Ігою Свьонтек. Полька перемогла українку із рахунком 6:1, 7:5.
Раніше повідомлялося, що визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос-2025.