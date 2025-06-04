Кричить навіть на моїх ударах: суперниця звинуватила Сабалєнку у нечесній грі на Ролан Гаррос

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень після чвертьфінального матчу на Ролан Гаррос поскаржилася на поведінку білоруски Аріни Сабалєнки.

За словами сьомої ракетки світу, "нейтральна" тенісистка збивала її своїми криками на корті.

" Як ти можеш кричати, коли б'єш по м'ячу, але все одно кричиш, коли я б'ю по м'ячу? Це заважає. Я могла б зіграти краще, але нам потрібно змінити правила. Якщо ні, то добре. Я кричатиму, коли вона влучить, наступного разу, коли ми гратимемо", – наводить слова Цінвень пісял матчу TENNISCentel.

Qinwen Zheng after loss to Sabalenka:



"I will say this. How can you scream when you hit the ball but you still screaming when I hit the ball? This is hindrance. I could have played better, but we need to change the rule. If not, OK. I will scream when she hits next time we play" pic.twitter.com/7VfhjGEtM2 — TENNISCentel (@TennisCentel) June 3, 2025

Нагадаємо, у чвертьфінальному поєдинку на Ролан Гаррос Сабалєнка здобула впевнену перемогу над Ціньвень (7:6(3), 6:3).

У наступному раунді скандальна білоруска зіграє із кривдницею Еліни Світоліної – Ігою Свьонтек. Полька перемогла українку із рахунком 6:1, 7:5.

Раніше повідомлялося, що визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос-2025.