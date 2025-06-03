Сабалєнка вийшла у півфінал Ролан Гаррос і стала потенційною суперницею Світоліної

Першою півфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала лідерка світовго рейтингу Аріна Сабалєнка з Білорусі. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

У першому сеті Чжен лідирувала з брейком, однак перевагу втримати не змогла. Друга партія вже проходила з перевагою "нейтральної" спортсменки.

SABALENKA QUIERE LA CORONA 👑



La bielorrusa se convierte en la primera semifinalista en París tras vencer en dos sets a Qinwen Zheng.



🧡 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #RolandGarros pic.twitter.com/YNeqavNo5S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2025

За матч Сабалєнка 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Чвертьфінал, 3 червня

Аріна Сабалєнка (-) – Чжен Ціньвень (Китай) 7:6(3), 6:3

Суперниці провели між собою вісім зустрічей, сім з яких виграла білоруска. У півфіналі Сабалєнка зустрінеться з переможницею матчу між Еліною Світоліною (14, Україна) та Ігою Швьонтек (5, Польща).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, перемігши з камбеком у четвертому колі змагань минулорічну фіналістку Жасмін Паоліні з Італії.