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Сабалєнка вийшла у півфінал Ролан Гаррос і стала потенційною суперницею Світоліної

Станіслав Матусевич — 3 червня 2025, 14:10
Сабалєнка вийшла у півфінал Ролан Гаррос і стала потенційною суперницею Світоліної
Аріна Сабалєнка
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Першою півфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала лідерка світовго рейтингу Аріна Сабалєнка з Білорусі. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

У першому сеті Чжен лідирувала з брейком, однак перевагу втримати не змогла. Друга партія вже проходила з перевагою "нейтральної" спортсменки.

За матч Сабалєнка 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Чвертьфінал, 3 червня

Аріна Сабалєнка (-) – Чжен Ціньвень (Китай) 7:6(3), 6:3

Суперниці провели між собою вісім зустрічей, сім з яких виграла білоруска. У півфіналі Сабалєнка зустрінеться з переможницею матчу між Еліною Світоліною (14, Україна) та Ігою Швьонтек (5, Польща).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, перемігши з камбеком у четвертому колі змагань минулорічну фіналістку Жасмін Паоліні з Італії.

Grand Slam WTA Еліна Світоліна Іга Швьонтек Чжен Ціньвень Аріна Сабалєнка Ролан Гаррос 2025

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