Сабалєнка вийшла у півфінал Ролан Гаррос і стала потенційною суперницею Світоліної
Першою півфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала лідерка світовго рейтингу Аріна Сабалєнка з Білорусі. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7).
Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.
У першому сеті Чжен лідирувала з брейком, однак перевагу втримати не змогла. Друга партія вже проходила з перевагою "нейтральної" спортсменки.
За матч Сабалєнка 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 2 брейки.
Аріна Сабалєнка (-) – Чжен Ціньвень (Китай) 7:6(3), 6:3
Суперниці провели між собою вісім зустрічей, сім з яких виграла білоруска. У півфіналі Сабалєнка зустрінеться з переможницею матчу між Еліною Світоліною (14, Україна) та Ігою Швьонтек (5, Польща).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос, перемігши з камбеком у четвертому колі змагань минулорічну фіналістку Жасмін Паоліні з Італії.