Чемпіонський вальс: Сіннера і Швьонтек змусили разом станцювати на вечірці після Вімблдона

Вечірка на честь переможців Вімблдону 2025 року запам’ятається не лише урочистою атмосферою, а й зворушливим моментом, у центрі якого опинилися головні герої турніру – Яннік Сіннер та Іга Швьонтек.

Після феєричного фіналу, де обидва тенісисти здобули впевнені перемоги у своїх категоріях, на afterparty сталося те, що змусило усіх гостей усміхнутися.

Під запальну мелодію ведучий запросив Сіннера та Швьонтек до танцю. І хоч обидва спочатку виглядали дещо ніяково (це було видно навіть неозброєним оком) вони погодилися.

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Яннік вийшов на "паркет" у стильному темному костюмі, а Іга – у вишуканій сукні, яка підкреслювала її елегантність. Вони ніжно станцювали "медляк", обмінюючись усмішками, а в кінці не стримали сміху.

Глядачі вибухнули оплесками, а відео з цієї сцени вже почало розлітатися соцмережами.

Нагадаємо, Сіннер у фіналі здобув вольову перемогу 3:1 за сетами над Алькарасом і наніс іспанцеві першу поразку в вирішальних матчах турнірів Grand Slam.

Натомість Іга Швьонтек вперше у кар’єрі виграла Вімблдон, не залишивши жодного шансу своїй суперниці у фіналі – американці Аманді Анісімовій. Матч завершився з рахунком 6:0, 6:0.