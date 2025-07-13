Увійшла до елітного клубу: Швьонтек отримала унікальну нагороду на честь перемоги на Вімблдоні

Перемога Іги Швьонтек на Вімблдоні 2025 року принесла польці не лише престижний титул і багатомільйонні призові, а й одну з найпрестижніших відзнак у світовому тенісі – довічне членство в All England Lawn Tennis Club.

Це елітне товариство – справжній символ тенісної величі. Лише переможці Вімблдону отримують право носити спеціальний значок, що засвідчує їхній статус довічного члена клубу. Для Швьонтек, яка до цього мала п’ять титулів Grand Slam, але жодного – на траві, ця перемога стала особливо символічною.

Членство у клубі дає право щороку безкоштовно отримувати два квитки на кожен день турніру на центральному корті, а також доступ до ексклюзивних заходів, які проводяться в межах Вімблдону для "обраних".

Іга також входить до так званого Last 8 Club – спільноти гравців, які бодай раз доходили до чвертьфіналу турніру. Але цього разу її статус перейшов на абсолютно інший рівень.

"Для мене це було наче сон. Я ніколи не думала, що виграю саме тут, на траві. Але моя команда вірила в мене навіть більше, ніж я сама", – зізналася Іга після тріумфу.

Нагадаємо, у фіналі Швьонтек розгромила американку Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0. Такий подвійний "бейґел" востаннє траплявся у фіналі Вімблдону понад сто років тому – у 1911 році!

Зазначимо, що після історичної звитяги Іга ледве стримала сльози, святкуючи тріумф на легендарному турнірі.