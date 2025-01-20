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Сіннер, Джокович та інші: визначились усі чвертьфіналісти Australian Open

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 13:55
Сіннер, Джокович та інші: визначились усі чвертьфіналісти Australian Open
Бен Шелтон
x.com/AustralianOpen

Відбувся останній поєдинок 1/8 фіналу Australian Open-2025 серед чоловіків.

Алекс де Мінор переграв Алекса Мікелсена з рахунком 3:0 (6:0, 7:6, 6:3) та пробився у наступний етап турніру

Таким чином, сформувались всі пари спортсменів, які виступатимуть у чвертьфіналі.

Матчі 1/4 фіналу: 

  • 21.01. Томмі Пол (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)
  • 21.01 Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія)
  • 22.01 Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Італія)
  • 22.01 Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія)

Нагадаємо, Гаель Монфіс відмовився продовжувати боротьбу проти Шелтона через втому та достроково завершив поєдинок.

Раніше визначились усі чвертьфіналістки Australian Open серед жінок.

Новак Джокович Яннік Сіннер Карлос Алькарас Australian Open-2025

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