Сіннер, Джокович та інші: визначились усі чвертьфіналісти Australian Open
Бен Шелтон
x.com/AustralianOpen
Відбувся останній поєдинок 1/8 фіналу Australian Open-2025 серед чоловіків.
Алекс де Мінор переграв Алекса Мікелсена з рахунком 3:0 (6:0, 7:6, 6:3) та пробився у наступний етап турніру
Таким чином, сформувались всі пари спортсменів, які виступатимуть у чвертьфіналі.
Матчі 1/4 фіналу:
- 21.01. Томмі Пол (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)
- 21.01 Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія)
- 22.01 Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Італія)
- 22.01 Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія)
Нагадаємо, Гаель Монфіс відмовився продовжувати боротьбу проти Шелтона через втому та достроково завершив поєдинок.
Раніше визначились усі чвертьфіналістки Australian Open серед жінок.