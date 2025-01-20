Сіннер, Джокович та інші: визначились усі чвертьфіналісти Australian Open

Відбувся останній поєдинок 1/8 фіналу Australian Open-2025 серед чоловіків.

Алекс де Мінор переграв Алекса Мікелсена з рахунком 3:0 (6:0, 7:6, 6:3) та пробився у наступний етап турніру

Таким чином, сформувались всі пари спортсменів, які виступатимуть у чвертьфіналі.

Матчі 1/4 фіналу:

21.01. Томмі Пол (США) – Александр Звєрєв (Німеччина)

21.01 Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія)

22.01 Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Італія)

22.01 Яннік Сіннер (Італія) – Алекс де Мінор (Австралія)

Нагадаємо, Гаель Монфіс відмовився продовжувати боротьбу проти Шелтона через втому та достроково завершив поєдинок.

Раніше визначились усі чвертьфіналістки Australian Open серед жінок.