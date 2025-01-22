Стали відомі усі півфіналісти Australian Open-2025

У Мельбурні завершився останній поєдинок 1/4 фіналу Australian Open серед чоловіків, в якому Яннік Сіннер впевнено переміг Алекса де Мінора з рахунком 3:0 (6:3, 6:2, 6:1).

Таким чином, визначились усі півфіналісти турніру.

Трохи раніше Бен Шелтон здолав Лоренцо Санего (6:4, 7:5, 4:6, 7:6 ТБ), ставши третім учасником 1/2 фіналу.

Нагадаємо, у минулому раунді американець виявився сильнішим за чоловіка Світоліної, Гаеля Монфіса, який відмовився продовжувати боротьбу після трьох тай-брейків.

Півфіналісти Australian Open:

24.01 Новак Джокович (Сербія) – Алекандр Звєрєв (Німеччина)

24.01 Бен Шелтон (США) – Яннік Сіннер (Італія)

Обидва поєдинки розпочнуться приблизно о 03:00 за київським часом.

Окрім того, стали відомі усі півфіналістки Australian Open серед жінок.