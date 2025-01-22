Стали відомі усі півфіналістки Australian Open-2025

У ніч з вівторка на середу завершились останні два поєдинки чвертьфіналу Australian Open.

Польська тенісистка Іга Швьонтек у двох сетах здолала Емму Наварро (6:1, 6:2) та стала останньою півфіналісткою змагання.

Трохи раніше Еліна Світоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 змагання, у напруженому матчі поступившись Медісон Кіз.

Нагадаємо, білоруска Сабалєнка у чвертьфіналі вибила іншу "нейтральну" тенісистку Анастасію Павлюченкову.

Півфінальні пари:

23.01 Аріна Сабалєнка - Паула Бадоса (Іспанія)

23.01 Медісон Кіз (США) - Іга Швьонтек (Польща)

The fantastic 4 down under 🤩



drop your predictions #AO2025 👇 pic.twitter.com/xXR70yBsMl — wta (@WTA) January 22, 2025

Зазначимо, що орієнтований початок поєдинків - 10:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, яку суму заробила Світоліна за свої виступи на Australian Open.