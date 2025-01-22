Стали відомі усі півфіналістки Australian Open-2025
Іга Швьонтек
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У ніч з вівторка на середу завершились останні два поєдинки чвертьфіналу Australian Open.
Польська тенісистка Іга Швьонтек у двох сетах здолала Емму Наварро (6:1, 6:2) та стала останньою півфіналісткою змагання.
Трохи раніше Еліна Світоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 змагання, у напруженому матчі поступившись Медісон Кіз.
Нагадаємо, білоруска Сабалєнка у чвертьфіналі вибила іншу "нейтральну" тенісистку Анастасію Павлюченкову.
Півфінальні пари:
- 23.01 Аріна Сабалєнка - Паула Бадоса (Іспанія)
- 23.01 Медісон Кіз (США) - Іга Швьонтек (Польща)
Зазначимо, що орієнтований початок поєдинків - 10:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, яку суму заробила Світоліна за свої виступи на Australian Open.