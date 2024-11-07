Швьонтек розгромила Касаткіну на Підсумковому, але не гарантувала собі вихід до плейоф

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек (2) з Польщі переграла "нейтральну" спортсменку Дар'ю Касаткіну (9) в третьому матчі групового етапу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:0. Швьонтек 1 раз подала навиліт і допустила 1 подвійну помилку, у суперниці було 3 подвійних. Полька використала 5 з 7 брейк-пойнтів, опонентка не мала жодного.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Помаранчева група

3 тур, 7 листопада

Іга Швьонтек (Польща) – Дар'я Касаткіна 6:1, 6:0

Перемога Швьонтек поки не означає її виходу до плейоф. Польській тенісистці потрібно сподіватися на те, що в іншому матчі ігрового дня американка Коко Гофф з будь-яким рахунком здолає Барбору Крейчикову. Якщо чешка переможе представницю США, то саме вона разом з Гофф вийде до півфіналу.

Як би не сталося, Швьонтек не підніметься вище другого місця у своєму квартеті, а це означає, що в разі виходу в півфінал її суперницею може стати тільки Аріна Сабалєнка, яка виграла Фіолетову групу.

Касаткіна зіграла в цьому матчі як запасна після зняття американки Джессіки Пегули.