Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Швьонтек розгромила Касаткіну на Підсумковому, але не гарантувала собі вихід до плейоф

Володимир Клепач — 7 листопада 2024, 15:36
Швьонтек розгромила Касаткіну на Підсумковому, але не гарантувала собі вихід до плейоф
Іга Швьонтек
Getty Images

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек (2) з Польщі переграла "нейтральну" спортсменку Дар'ю Касаткіну (9) в третьому матчі групового етапу на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 53 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:0. Швьонтек 1 раз подала навиліт і допустила 1 подвійну помилку, у суперниці було 3 подвійних. Полька використала 5 з 7 брейк-пойнтів, опонентка не мала жодного.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Помаранчева група
3 тур, 7 листопада

Іга Швьонтек (Польща) – Дар'я Касаткіна 6:1, 6:0

Перемога Швьонтек поки не означає її виходу до плейоф. Польській тенісистці потрібно сподіватися на те, що в іншому матчі ігрового дня американка Коко Гофф з будь-яким рахунком здолає Барбору Крейчикову. Якщо чешка переможе представницю США, то саме вона разом з Гофф вийде до півфіналу.

Як би не сталося, Швьонтек не підніметься вище другого місця у своєму квартеті, а це означає, що в разі виходу в півфінал її суперницею може стати тільки Аріна Сабалєнка, яка виграла Фіолетову групу.

Касаткіна зіграла в цьому матчі як запасна після зняття американки Джессіки Пегули.

Підсумковий турнір WTA Іга Швьонтек Дарья Касаткіна

Іга Швьонтек

Гофф прокоментувала перемогу над Швьонтек на Підсумковому турнірі WTA
Швьонтек пояснила, чому програла Гофф на Підсумковому турнірі WTA
Гофф допомогла Сабалєнці завершити сезон першою ракеткою світу
Гофф обіграла Швьонтек та достроково вийшла у плейоф Підсумкового турніру WTA
Рейтинг WTA. Світоліна і Стародубцева втратили позиції

Останні новини