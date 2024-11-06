Сабалєнка поступилась Рибакіній, але вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (5) у третьому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:1. Рибакіна 6 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Попри поразку Сабалєнка вийшла у півфінал турніру з першого місця Фіолетової групи, другою стала китаянка Чжен Ціньвень (7).

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Фіолетова група

3 тур, 6 листопада

Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 3:6, 6:1

Напередодні повідомлялося, що шоста ракетка світу Джессіка Пегула знялася з Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді через травму лівого коліна. У Помаранчевій групі її замінить перша запасна і 9 ракетка світу Дар'я Касаткіна.