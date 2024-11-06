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Сабалєнка поступилась Рибакіній, але вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

Олександр Булава — 6 листопада 2024, 19:11
Сабалєнка поступилась Рибакіній, але вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA
Аріна Сабалєнка
WTA

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (5) у третьому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:1. Рибакіна 6 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Попри поразку Сабалєнка вийшла у півфінал турніру з першого місця Фіолетової групи, другою стала китаянка Чжен Ціньвень (7).

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Фіолетова група
3 тур, 6 листопада

Єлєна Рибакіна (Казахстан) Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 3:6, 6:1

Напередодні повідомлялося, що шоста ракетка світу Джессіка Пегула знялася з Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді через травму лівого коліна. У Помаранчевій групі її замінить перша запасна і 9 ракетка світу Дар'я Касаткіна.

Аріна Сабаленко Єлєна Рибакіна

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