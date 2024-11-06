Пегула знялась з Підсумкового турніру WTA, її замінить Касаткіна

Шоста ракетка світу Джессіка Пегула знялася з Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді через травму лівого коліна. У Помаранчевій групі її замінить перша запасна і 9 ракетка світу Дар'я Касаткіна.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

В матчі третього туру в четвер Касаткіна зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек. Полька претендує на вихід до плейоф і прагне відігратися після поразки від Коко Гофф, яка погіршила її становище в помаранчевій групі до 1-1. Перемога над Касаткіною в поєднанні з перемогою Гофф над Барборою Крейчиковою виведе Швьонтек до третього поспіль півфіналу фіналу WTA, де вона зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою.

Будь-яка інша комбінація результатів у четвер призведе до вильоту Швьонтек з турніру, а Крейчикова разом з Гофф вийдуть в плейоф від цього квартету.

Відзначимо, що Пегула кваліфікувалася на свій третій фінал WTA після сильної другої половини сезону, в якій вона виграла титули в Берліні, Торонто, та дійшла до матчу за титул в Цинциннаті. Потім вона вийшла до свого першого фіналу турніру Grand Slam на Відкритому чемпіонаті США. У Ер-Ріяді Джессіка зазнала поразок у двох сетах від Гофф та Крейчикової.

Раніше цього тижня Пегула також оголосила про свою відмову від участі в Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться наступного тижня в Малазі, Іспанія.