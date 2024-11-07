Шоста ракетка світу розповіла, чому знялася з Підсумкового турніру WTA

Шоста ракетка світу Джессіка Пегула розповіла, що травма лівого коліна, через яку вона знялася з Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, загострилась перед змаганнями.

Слова американки наводить журналістка Рім Абулейл:

"Я боролася з невеликою травмою, і з якихось причин вона дійсно загострилася цього тижня. Кілька днів тому я почувалася дуже, дуже добре, але вона почала давати про себе знати прямо перед моїм першим матчем, і я не відчуваю себе комфортно на корті".

У Помаранчевій групі Пегулу замінить перша запасна і 9 ракетка світу Дар'я Касаткіна.

Відзначимо, що Пегула кваліфікувалася на свій третій фінал WTA після сильної другої половини сезону, в якій вона виграла титули в Берліні, Торонто, та дійшла до матчу за титул в Цинциннаті. Потім вона вийшла до свого першого фіналу турніру Grand Slam на Відкритому чемпіонаті США. У Ер-Ріяді Джессіка зазнала поразок у двох сетах від Гофф та Крейчикової.

Раніше цього тижня Пегула також оголосила про свою відмову від участі в Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться наступного тижня в Малазі, Іспанія.