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Крейчикова впевнено перемогла Пегулу на Підсумковому турнірі WTA

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 16:50
Крейчикова впевнено перемогла Пегулу на Підсумковому турнірі WTA
Барбора Крейчикова
WTA

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (13) впевнено перемогла представницю США Джессіку Пегулу (6) в другому турі Підсумкового турніру WTA в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Зустріч тривала 1 годину 9 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Пегула зробила 1 ейс, припустилася 6 подвійних помилок і реалізувала 1 з 3 можливих брейкпойнтів. Крейчикова, у свою чергу, відзначилася 11 ейсами, здійснила 5 подвійних помилок та успішно реалізувала 4 із 6 своїх брейкпойнтів.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Помаранчева група
Другий тур, 5 листопада

Барбора Крейчикова (Чехія) – Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:3

Торік Пегула грала у фіналі Підсумкового турніру. Тоді американка поступилася у вирішальному матчі проти Іги Швьонтек.

У квартеті з Джессікою та Барборою виступають також Іга Швьонтек і Коко Гофф, які зіграють свій матч пізніше. Якщо представниця Польщі здолає Коко, то Пегула не зможе вийти із групи.

Барбора Крейчикова Підсумковий турнір WTA Джессіка Пегула

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