Шелтон підтвердив початок співпраці з колишнім тренером Алькараса

Четверта ракетка світу Бен Шелтон підтвердив початок співпраці з колишнім тренером Карлоса Алькараса Хуаном Ферреро.

Про це спортсмен розповів в етері Eurosport.

"Він чудовий тренер, один із найкращих у світі. Також він був першою ракеткою світу як гравець. Думаю, у нього величезний досвід і знання, якими він може поділитися з нашою командою. Він здатен суттєво вплинути на мене та мою кар'єру. Тому я дуже радий, що він приєднається до нашої команди", – розповів Шелтон.

Зазначимо, що Ферреро працював із Алькарасом з 2018 по 2025 рік – за цей час іспанець став першою ракеткою світу, виграв шість турнірів Grand Slam та став срібним призером Олімпійських ігор-2024.

Карлос Ферреро за часів ігрової кар'єри вигравав France Open у 2003 році, 16 разів перемагав у турнірах серії ATP і з вересня по листопад 2003 року був першою ракеткою світу.

У 2022 та 2025 роках Ферреро визнавали найкращим тренером ATP.

Напередодні колишній підопічний фахівця Карлос Алькарас виграв турнір ATP 500 у Відні.