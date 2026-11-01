Алькарас став чемпіоном турніру АТР 500 у Відні

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став переможцем турніру серії АТР 500 у Відні. У фінальному матчі він упевнено переміг австралійця Алекса де Мінора (10).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,797,985

Фінал, 1 листопада

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінор (Австралія) 6:1, 6:4

Тенісисти зустрічалися всьоме, іспанець виграв усі матчі.

Титул став для Алькараса 28-м у кар'єрі та 4-м поточного сезону, 3 з яких він завоював на турнірах АТР 500. Карлос продовжує серію переможних поєдинків на турнірах цієї категорії, довівши її до 26 звитяг. Рекорд належить Роджеру Федереру (28).

Де Мінор залишається у боротьбі за потрапляння на Підсумковий турнір. У Чемпіонській гонці він посідає 10 місце. До Турина поїдуть 8 найкращих тенісистів за підсумками сезону, і серед них точно буде Алькарас.

Нагадаємо, що на іншому змаганні серії АТР 500 у швейцарському Базелі у фіналі грають чех Їржі Легечка та монегаск Валентен Вашеро (31).