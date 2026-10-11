Четверта ракетка світу не зумів подолати третє коло на Мастерсі в Шанхаї

Американський тенісист Бен Шелтон (4) поступився французу Артуру Жеа (56) у третьому колі Мастерсу в Шанхаї.

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(5), 6:7(3).

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 11 жовтня

Артур Жеа (Франція) – Бен Шелтон (США) 7:6(5), 7:6(3)

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Жеа зіграє проти чеха Якуба Меншика (15).

Шелтон після виходу в фінал US Open у середині вересня провів чотири офіційні матчі, три з яких програв.

Нагадаємо, що знаменитий серб Новак Джокович (8) поступився у стартовому для себе другому колі Мастерсу в Шанхаї поляку Губерту Гуркачу (34).