Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Перша ракетка світу вдало стартував на чоловічому Підсумковому турнірі

Станіслав Матусевич — 15 листопада 2026, 17:04
Перша ракетка світу вдало стартував на чоловічому Підсумковому турнірі
Александр Звєрєв
Getty images

Лідер світового рейтингу німець Александр Звєрєв переміг у першому матчі чоловічого Підсумкового турніру, який відбувається в Турині, дебютанта змагань іспанця Рафаеля Ходара (11).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,750,000
1 тур групового етапу, 15 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, німець двічі виграв.

Дворазовий чемпіон Підсумкового турніру здобув 343-тю перемогу на харді, зрівнявшись із Томмі Хаасом, який був одноосібним лідером серед німецьких гравців за цим показником.

У другому матчі групи "Джон Макінрой" о 21:30 за київським часом зіграють американець Бен Шелтон (4) і француз Артур Фіс (7).

Нагадаємо, що чинний чемпіон АТР Finals італієць Яннік Сіннер уже завершив сезон через травму коліна й не захищатиме титул.

Підсумковий турнір ATP Александр Звєрєв Рафаель Ходар

Підсумковий турнір ATP

Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру
Алькарас не пустив Фрітца на Підсумковий: визначилися всі учасники ATP Finals 2026
Алькарас відіграв два матч-пойнти і вийшов у півфінал Мастерсу в Парижі
Травмований Коболлі кваліфікувався на Підсумковий турнір
Визначився другий тенісист, який кваліфікувався на Підсумковий турнір-2026

Останні новини