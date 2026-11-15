Перша ракетка світу вдало стартував на чоловічому Підсумковому турнірі
Лідер світового рейтингу німець Александр Звєрєв переміг у першому матчі чоловічого Підсумкового турніру, який відбувається в Турині, дебютанта змагань іспанця Рафаеля Ходара (11).
Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.
Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) 6:4, 6:4
Тенісистки зустрічалися вдруге, німець двічі виграв.
Дворазовий чемпіон Підсумкового турніру здобув 343-тю перемогу на харді, зрівнявшись із Томмі Хаасом, який був одноосібним лідером серед німецьких гравців за цим показником.
У другому матчі групи "Джон Макінрой" о 21:30 за київським часом зіграють американець Бен Шелтон (4) і француз Артур Фіс (7).
Нагадаємо, що чинний чемпіон АТР Finals італієць Яннік Сіннер уже завершив сезон через травму коліна й не захищатиме титул.