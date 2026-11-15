Перша ракетка світу вдало стартував на чоловічому Підсумковому турнірі

Лідер світового рейтингу німець Александр Звєрєв переміг у першому матчі чоловічого Підсумкового турніру, який відбувається в Турині, дебютанта змагань іспанця Рафаеля Ходара (11).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,750,000

1 тур групового етапу, 15 листопада

Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися вдруге, німець двічі виграв.

Дворазовий чемпіон Підсумкового турніру здобув 343-тю перемогу на харді, зрівнявшись із Томмі Хаасом, який був одноосібним лідером серед німецьких гравців за цим показником.

У другому матчі групи "Джон Макінрой" о 21:30 за київським часом зіграють американець Бен Шелтон (4) і француз Артур Фіс (7).

Нагадаємо, що чинний чемпіон АТР Finals італієць Яннік Сіннер уже завершив сезон через травму коліна й не захищатиме титул.