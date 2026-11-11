Її гра дуже непередбачувана: Пегула оцінила перемогу над Костюк на WTA Finals-2026

Джессіка Пегула (5) похвалила Марту Костюк (10) після перемоги над нею у груповому етапі Підсумкового турніру-2026.

Її цитує Великий теніс України.

"Ми дуже добре знаємо гру одна одної. За останні кілька років ми досить багато разів зустрічалися на корті. Думаю, вона досягла величезного прогресу й провела неймовірний сезон. Вона цілком заслужено бере участь у цьому турнірі". Матчі проти неї – це завжди справжня боротьба. У неї неймовірна атлетичність, просто видатні фізичні дані. Вона чудово бореться на корті й має дуже потужні удари", – сказала американська тенісистка.

Вона додала, що вона перебуває у дружніх стосунках із другою ракеткою України, з якою доволі часто спільно тренуються.

Пегула зізналася, що стиль Костюк завжди непередбачуваний, тому їй завжди складно грати проти українки.

"Чесно кажучи, іноді я навіть не знаю, чого очікувати від неї по той бік сітки. Вона може виконати укорочений удар, пробити віннер зі швидкістю 100 миль на годину або змінити обертання м'яча. Її гра дуже непередбачувана, і через це проти неї буває складно грати", – заявила Джессіка.

Тенісистки зустрічалися ввосьме, українка має три перемоги, зокрема, дві поточного сезону.

Ця поразка позбавила Марту усіх шансів пробитися до півфіналу дебютного для себе Підсумкового турніру, адже у першому турі вона також поступилася чешці Лінді Носковій (8).

Нагадаємо, що до плейоф виходять по дві найкращі тенісистки з кожного квартету.

Виступи на WTA Finals-2026 Костюк завершить грою проти американки Коко Гофф (4), яка відбудеться 12 листопада.

Додамо, що інша представниця України, Еліна Світоліна (6), теж програла у першому турі Підсумкового турніру-2026. Її кривдницею стала "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва (3). 11 листопада перша ракетка України спробує реабілітуватися у поєдинку проти чеської суперниці Кароліни Мухової (7).