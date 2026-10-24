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13-річна Кочерженко стала першою українською чемпіонкою Підсумкового турніру в категорії U-14

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2026, 13:23
13-річна Кочерженко стала першою українською чемпіонкою Підсумкового турніру в категорії U-14
Марія Кочерженко
btu.org.ua

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко стала переможницею Підсумкового турніру Tennis Europe у віковій категорії до 14 років, який відбувся на кортах Монте-Карло.

У фінальному поєдинку Кочерженко обіграла італійку Олівію Серену Контічелло з рахунком 7:6, 6:3.

Tennis Europe Junior Masters, U-14
Монте-Карло, Монако, грунт
Фінал, 24 жовтня

Марія Кочерженко (Україна) – Олівія Серена Контічелло (Італія) 7:6, 6:3

Марія здобула перший для українок титул Tennis Europe Junior Masters за всю історію турніру, який проводиться з 1996 року. Раніше нашим тенісисткам це досягнення не підкорялося.

Протягом сезону Кочерженко виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдона у категорії U-14, виборола срібло чемпіонату Європи в одиночному розряді та бронзу в парному.

У липні юна тенісистка вперше очолила рейтинг Tennis Europe U-14, а перед Підсумковим турніром посідала четверте місце у світовій класифікації своєї вікової категорії.

Нагадаємо, що 15-річна українка Поліна Скляр не зуміла вийти у півфінал юніорського Підсумкового турніру.

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