13-річна Кочерженко стала першою українською чемпіонкою Підсумкового турніру в категорії U-14
13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко стала переможницею Підсумкового турніру Tennis Europe у віковій категорії до 14 років, який відбувся на кортах Монте-Карло.
У фінальному поєдинку Кочерженко обіграла італійку Олівію Серену Контічелло з рахунком 7:6, 6:3.
Марія Кочерженко (Україна) – Олівія Серена Контічелло (Італія) 7:6, 6:3
Марія здобула перший для українок титул Tennis Europe Junior Masters за всю історію турніру, який проводиться з 1996 року. Раніше нашим тенісисткам це досягнення не підкорялося.
Протягом сезону Кочерженко виграла престижний турнір Super Category у Мілані, стала фіналісткою Вімблдона у категорії U-14, виборола срібло чемпіонату Європи в одиночному розряді та бронзу в парному.
У липні юна тенісистка вперше очолила рейтинг Tennis Europe U-14, а перед Підсумковим турніром посідала четверте місце у світовій класифікації своєї вікової категорії.
Нагадаємо, що 15-річна українка Поліна Скляр не зуміла вийти у півфінал юніорського Підсумкового турніру.