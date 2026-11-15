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Хеліоваара та Паттен розпочали захист титулу на Підсумковому турнірі ATP з перемоги

Олексій Мурзак — 15 листопада 2026, 21:10
Хеліоваара та Паттен розпочали захист титулу на Підсумковому турнірі ATP з перемоги
Генрі Паттен та Харрі Хеліоваара
Getty Images

У неділю, 15 листопада, на Підсумковому турнірі ATP у Турині стартували матчі парного розряду.

Так, перша сіяна пара Харрі Хеліоваара та Генрі Паттен, яка захищає титул, обіграла бразильців Орландо Луса та Рафаела Матоса – 6:3, 5:7, 10:4.

У другому матчі дня Марсело Аревало та Мате Павич перемогли французький дует Тео Аррібаже й Альбано Оліветті – 7:6, 6:4.

Підсумковий турнір у Турині триватиме до 22 листопада.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,750,000
1 тур групового етапу, 15 листопада

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен (Фінляндія / Велика Британія) – Орландо Лус / Рафаел Матос (Бразилія) 6:3, 5:7, 10:4

Марсело Аревало / Мате Павич (Сальвадор / Хорватія) – Тео Аррібаже / Альбано Оліветті (Франція) 7:6, 6:4

Напередодні лідер світового рейтингу німець Александр Звєрєв переміг у першому матчі одиночного розряду Підсумкового турніру

Підсумковий турнір ATP

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