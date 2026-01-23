Прибила росіянку шикарним обвідним ударом: хайлайт Світоліної з матчу проти Шнайдер завірусився у мережі

Яскравий момент з матчу Еліни Світоліної проти росіянки Діани Шнайдер на Australian Open миттєво розлетівся соцмережами.

У мережі завірусився епізод, у якому після довгого та виснажливого розіграшу українка просто знищила суперницю шикарним обвідним ударом.

За рахунку 3:1 у другому сеті Шнайдер намагалася тиснути біля сітки, але Світоліна холоднокровно скористалася моментом – м'яч елегантно облетів росіянку і впав точно в корт. Без шансів.

Саме цей розіграш став одним із ключових у сеті та яскраво показав різницю в класі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено обіграла представницю росії Діану Шнайдер у третьому колі Australian Open. Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

У наступному колі перша ракетка України зіграє проти 18-річної росіянки Мірри Андрєєвої. Матч відбудеться 25 січня, час початку поєдинку визначиться пізніше.