Новий дах, найвищі призові та честь ветеранам: щоденник Ролан Гаррос-2024

Наш спеціальний кореспондент у Парижі Ігор Грачов розповідає про найцікавіше на головному ґрунтовому тенісному турнірі — Ролан Гаррос-2024.

Новий дах, солодні призові та честь "динозаврам".

• Головна організаторська новина турніру - презентація розсувного даху на другій за значущістю арені комплексу Ролан Гаррос (Сюзанн Ленглен вміщує 10 000 глядачів). Варто відзначити звичну витонченість французів: дизайн полотна (автор — Жан Пату), що накриває стадіон за 10 хвилин, нагадує спідницю, в якій виступала безпосередньо Ленглен у 20-х роках минулого століття.

На виготовлення під ключ пішло три роки з моменту затвердження бюджету. А сам бюджет склав 29 млн євро. Тепер навіть під час дощу комплекс може прийняти 25 000 глядачів на двох аренах. І як вчасно - перший тиждень турніру рясно поливається небом.

• Той факт, що призовий фонд турніру знову зріс — нікого не здивує. Однак приріст майже у 8% (для буквалістів — 7,82%) порівняно з минулим роком вражає. Крім того, триває раціоналізація розподілу коштів. Пул для кваліфайна зріс майже на чверть (24,65%). Тим, хто забув або не знав, основним ініціатором руху в правильний бік став наш тенісист Сергій Стаховський, який, по суті, запустив цей процес.

Для прикладу — ті, хто програв у першому раунді кваліфайну на РГ-2024, отримають 20 000 євро (до вирахування податків), у першому колі основи — 73 тис., переможці "одинаків" — 2 400 000 євро.

• Поразка легенди не тільки тенісу, а спорту загалом Рафаеля Надаля у стартовому раунді стала чи не найбільш обговорюваною подією. І головне питання чи не всього турніру, — чи повернеться Рафа в Париж через рік? — залишає надію на позитивну відповідь. Принаймні після його слів під час флешінтерв'ю. 14-разовий чемпіон РГ Надаль поступився тут лише вчетверте з 19(!) зіграних турнірів (112-4). Утім, парижани та гості столиці Франції напевно побачать Короля ґрунту за кілька місяців під час Олімпіади-2024, тенісна програма якої відбуватиметься на Ролан Гаррос цього літа."

• Окремо відзначимо досягнення чоловіка нашої Еліни Світоліної, Гаеля Монфіса, який у вівторок увійшов в історію французького тенісу. Його перемога у стартовій зустрічі стала 122-ю на турнірах Grand Slam, що на одну більше, ніж у тепер уже колишнього рекордсмена Жо-Вілфріда Цонга (121). Цікаво, що на третьому місці йде Рішар Гаске (116), який несподівано грюкнув маститого Борну Чорича в першому колі.

Ще більш значуще досягнення Гаске — його 21-ша поява в основі Ролан Гарроса. Таким чином він зрівнявся за цим показником з головним динозавром Парижа Фелісіано Лопесом (теж 21 візит), який завершив нещодавно кар'єру. Не зайвим буде зазначити, що цьому тандему в спину дихає Новак Джокович (20) разом із Фабрісом Санторо (20), а позаду них одразу два чинні гравці - Надаль і Стан Вавринка (по — 19). У цьому розрізі ще цікавіше побачити заявку учасників наступного розіграшу...

• Учора також відбулося прощання з тенісом досвідченої Алізе Корне. Приємно, що француженка сказала "Прощавай" на домашній арені під численні овації. До слова, РГ-2024 став для Алізе став 72-м "мейджором" у кар'єрі, що дозволило їй вийти на чисте третє місце в історії тенісу за цим показником. Маяком тут виступають сестри Венус (93) і Серена (81) Вільямс.

Ігор Грачов, для Чемпіона з Парижа