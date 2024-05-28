Last dance (?) Рафи на Ролан Гаррос: До кінця бився зі Звєрєвим, ледь стримував сльози після гри

Нарешті розпочався другий Grand Slam сезону – у столиці Франції стартував найпрестижніший ґрунтовий турнір Ролан Гаррос. Безсумнівно, головною подією першого кола став двобій 14-разового переможця турніру Рафаеля Надаля та чинної 4 ракетки світу Александра Звєрєва.

Було незвично бачити Надаля аутсайдером на Ролан Гаррос, але сліпий жереб не обирає, кого і в якому колі зводити, тож один із найстатусніших матчів ми побачили вже на другий день відкритого чемпіонату Франції. Напередодні Рафа казав, що почувається набагато краще і може грати без обмежень, і це вселяло оптимізм. І дійсно, у поєдинку зі Звєрєвим "Король ґрунту" відрізками демонстрував свій праймовий теніс. Чого вартує лише цей шедевральний форхенд прямо в лінію:

This forehand. This court. A legendary combination 👑



Shot of the day belongs to @RafaelNadal ✨#RolandGarros pic.twitter.com/ujb685hK0F — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

Втім, на дистанції німець все ж був сильнішим, а Надаль, попри емоційні сплески, які пробуджували у публіки ностальгію за величним минулим, не зміг зачепитися за перемогу в жодному з сетів, хоча й був максимально близьким до цього на тай-брейку другої партії.

У тенісі дуже рідко післяматчеве інтерв'ю беруть не тільки в переможця, а й у тенісиста, що залишає турнір, але це був саме той випадок. Усі на корті Філіппа Шатріє з нетерпенням чекали на промову свого Короля.

"Важко сказати, що буде далі. Є велика ймовірність, що я вже не повернуся сюди в якості гравця, але не можу сказати на 100%… Емоції, які я пережив на цьому дивовижному корті протягом моєї кар’єри, просто неймовірні. Коли був дитиною, я ніколи не міг уявити, що опинюся тут у майже 28… 38 років… Мені б хотілося, щоб було 28".

Невідомо, чи побачимо ми ще Надаля на Ролан Гаррос, але якщо матчу зі Звєрєвим судилося стати його "останнім танцем" у Парижі, то живій легенді тенісу можна тільки пишатися своїм виступом. Бо попри поразку, Рафа знову подарував французькій публіці неповторний тенісний спектакль.